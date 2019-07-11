Американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп составили финальную пару женского одиночного разряда Уимблдонского турнира-2019.

В полуфинале Халеп обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:1, 6:3. Серена не оставила шансов Барборе Стрыцовой почти с аналогичным результатом – 6:1, 6:2.

Серена уверенно лидирует в противостоянии с Симоной – 9-1. На турнирах «Большого шлема» у нее сухое преимущество – 3-0. Все три игры, включая их очный матч на Уимблдоне-2011, растянулись на три сета.

Серена – семикратная победительница Уимблдона. В прошлом году она проиграла в финале Лондона Анжелик Кербер.

Халеп впервые сыграет в финале Уимблдона. У нее 1 победа и 3 поражения в финалах мэйджоров.

Женский финал состоится 13 июля.

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