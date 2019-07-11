Легендарная теннисистка Мартина Навратилова выступила на ветеранском турнире Уимблдона в бейсболке с надписью «Impeach». Данная надпись является призывом к импичменту президента США Дональда Трампа.

Долго акция протеста не продлилась: организаторы соревнований попросили Навратилову снять кепку – на турнире действует запрет на политические лозунги. Мартина извинилась и сняла головной убор со словами: «Я забыла, что в ней».

Навратилова – 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночках. Она выигрывала Уимблдон 9 раз в одиночном разряде и 7 – в парном.

Она является последовательной противницей Трампа, выступая за права ЛГБТ.

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