Финалист US Open-1997 Грег Руседски присоединился к лицам, призывающим молодежь положить конец троецарствию Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Эта троица никуда не денется, пока молодые не скажут: «Я хочу занять ваше место». Если они выигрывают «Шлемы» и у них так хорошо идут дела, зачем им куда-то уходить? Я бы не ушел.

Молодые игроки должны начать отнимать титулы у Большой тройки. Но речь идет о трех величайших теннисистах в истории: 20 «Шлемов», 18 «Шлемов» и 15 «Шлемов».

Есть два молодых игрока, которые впечатляют и чье отношение к делу мне нравится. Первый – Циципас. Но ему нужно поработать над подачей для травяных кортов. Второй – Феликс Оже-Альяссим, но ему нужна вторая подача. Он ее улучшит – ему всего 18.

Мне нравится настрой Циципаса, который сказал, что пора забрать «Шлемы» у этой троицы. Сейчас они просто лучше молодежи. Кто выйдет в финал? Рафа феноменален. Это лучшая игра на траве, которую я видел от него когда-либо. Считаю, что он сыграет с Новаком в финале», – сказал Руседски, слова которого приводит Tennis World USA.

В полуфиналах Надаль и Федерер выяснят отношения между собой, а Джокович сыграет с Баутистой-Агутом – самым молодым из четверки, при том что ему 31 год.

Циципас сыграл в полуфинале Austalian Open, обыграв по пути Роджера Федерера, но на Уимблдоне вылетел в первом же раунде.

Роджер, Рафаэль и Новак выиграли 53 из последних 64 «Шлемов», включая все 10 последних.

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