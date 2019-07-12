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Свитолина: «Деньги не принесут вам успеха и счастья, но плакать лучше в частном самолете»

Свитолина: «Деньги не принесут вам успеха и счастья, но плакать лучше в частном самолете»
Eurosport

31 мин. назад

У Элины какое-то противоречие, не находите?

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп и улетела с турнира на частном самолете.

«Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но плакать лучше в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь нужно перезарядиться с бокалом вина, отдохнуть и отработать вторую часть сезона», – написала 24-летняя Свитолина.

  • Элина уступила Халеп со счетом 1:6, 3:6.
  • В финале румынка сыграет с Сереной Уильямс.

Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило

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