Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп и улетела с турнира на частном самолете.

«Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но плакать лучше в частном самолете. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь нужно перезарядиться с бокалом вина, отдохнуть и отработать вторую часть сезона», – написала 24-летняя Свитолина.

Элина уступила Халеп со счетом 1:6, 3:6.

В финале румынка сыграет с Сереной Уильямс.

Укороченные Халеп, прерванная свеча и ауты – Свитолина выложилась на 100, но этого не хватило

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