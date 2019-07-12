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Включай Еurosport 2, там полуфинал Федерер – Надаль

Включай Еurosport 2, там полуфинал Федерер – Надаль
Eurosport

56 мин. назад

Матч, который нельзя пропустить.

На Eurosport 2 началась прямая трансляция полуфинального матча Уимблдона между рекордсменом по победам на английском мэйджоре Роджером Федерером и второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

По окончании этапа «Тур де Франс» (ориентировочно через час) трансляция перейдет на Eurosport 1.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Федерер побеждал на Уимблдоне восемь раз, Надаль – дважды.
  • Победитель матч сыграет в финале с Новаком Джоковичем.
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