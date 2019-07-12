Надаль и Федерер сражаются за вторую путевку в финал Уимблдона. Eurosport 1 ведет прямую трансляцию этого матча – скорее включай!

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Федерер побеждал на Уимблдоне восемь раз, Надаль – дважды.

Победитель матч сыграет в финале с Новаком Джоковичем.

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