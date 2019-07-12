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🎾📺 Теннисная классика на Еurosport 1, переключайся на матч Надаль – Федерер

🎾📺 Теннисная классика на Еurosport 1, переключайся на матч Надаль – Федерер
Eurosport

23 мин. назад

Матч, который нельзя пропустить.

Надаль и Федерер сражаются за вторую путевку в финал Уимблдона. Eurosport 1 ведет прямую трансляцию этого матча – скорее включай!

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Федерер побеждал на Уимблдоне восемь раз, Надаль – дважды.
  • Победитель матч сыграет в финале с Новаком Джоковичем.
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