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🎾📺 Теннисная классика на Еurosport 1, переключайся на матч Надаль – Федерер
Матч, который нельзя пропустить.
Надаль и Федерер сражаются за вторую путевку в финал Уимблдона. Eurosport 1 ведет прямую трансляцию этого матча – скорее включай!
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Федерер побеждал на Уимблдоне восемь раз, Надаль – дважды.
- Победитель матч сыграет в финале с Новаком Джоковичем.
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