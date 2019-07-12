Роджер Федерер обыграл вечного соперника Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона-2019 со счетом 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4 и в 12-й раз в карьере пробился в решающий матч турнира.

В первом сете соперники поочередно брали свои подачи, а единственный брейк-пойнт в восьмом гейме Рафа отыграл. На тай-брейке сильнее оказался швейцарец, который со счета 2:3 взял пять очков подряд.

Во втором сете у Роджера случился провал, когда он срывал каждый второй мяч и закономерно просто отдал партию – из последних 20 очков он забрал лишь три. Но вторая половина матча целиком осталась за Федерером, который лишь раз позволил Надалю добраться до брейк-пойнтов, а сам дважды брал подачу соперника.

На счету швейцарца 14 подач навылет, одна двойная, 51 виннер и 27 невынужденных. Рафа исполнил 10 эйсов, допустил 4 двойные, 32 мяча выиграл активными действиями и допустил 25 ошибок. Счет личных встреч стал 25-15 в пользу Надаля.

Федерер в 12-й раз вышел в финал Уимблдона, где сыграет с действующим победителем турнира и первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем.

Роджер – 8-кратный побитель Уимблдона.

Решающий матч состоится в воскресенье, 14 июля.

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