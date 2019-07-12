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Бекхэм, Фергюсон, Грант и Лоу – все звезды на матче Федерера и Надаля

Бекхэм, Фергюсон, Грант и Лоу – все звезды на матче Федерера и Надаля
Eurosport

1 час назад

Этот матч – еще и большое светское событие.

На решающих матчах Уимблдона можно увидеть много знакомых лиц.

Когда это полуфинал между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем – концентрация селебрити зашкаливает.

  • Федерер в четырех сетах обыграл Надаля – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. В финале Уимблдона-2019 он сыграет с Новаком Джоковичем.
  • Легендарный швейцарский теннисист сыграет за девятый трофей на английском мэйджоре.

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