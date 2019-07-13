После победы Новака Джоковича над Роберто Баутистой и его выхода в финал Уимблдона всплыла сумасшедшая статистика, характеризующая 16-летнюю эпоху большой тройки в мировом теннисе. За этот период всего шесть теннисистов брали «Шлем», помимо Надаля, Федерера и Джоковича – на их долю пришлись 54 из 65 титулов. При этом только двух из шести теннисистов можно причислить не к случайным прохожим: на счету Вавринки и Маррея по три мэйджора, а Стэн по-прежнему находится в одной победе от карьерного «Большого шлема».

Остальные четверо – Роддик, Гаудио, Сафин и Чилич – величайшие везунчики, но никак не суперзвезды. Им посчастливилось ухватить золотой ломоть и сбежать с ним в обход бигбоссов. Сейчас подобный сценарий – что-то от Джорджа Лукаса или Питера Джексона. Испанец, швейцарец и серб оккупировали не только подиум в рейтинге ATP, но и все без исключения «Шлемы». И если в финале они встречались не между собой, то исход был очевиден и уныл.

«Надеюсь, меня остановит только игрок, который выдаст особенное выступление», – заявил по ходу Уимблдона Федерер. Но швейцарец почти без усилий добрался до очередного финала (не считая встречи с Надалем) и сразится с Джоковичем за девятый уимблдонский титул. Сила и результаты Роджера поражают, а его спортивное долголетие вызывает удивление и вопросы: хейтеры подозревают швейцарца в использовании фармакологии, хотя все намного проще – легенду подпитывают соперники-неудачники.

Роджер ФедерерGetty Images

«Федерер, Надаль и Джокович не уйдут, пока молодежь не начнет отнимать у них титулы, – высказался Грег Руседски. – Если они выигрывают «Шлемы» и у них так хорошо идут дела, зачем им куда-то уходить? Я бы не ушел. Молодые игроки должны начать отнимать титулы у Большой тройки». Но пока этого не происходит: в туре ежегодно проявляются талантливые ребята, которые за счет нескольких неплохих выступлений рвут дистанцию между средним теннисным классом и чемпионами, но останавливаются на полпути и глохнут.

В этом вся проблема современного тенниса, сотканного из искушений. Талантливых ребят после первых же успехов сажают за стол, надевают слюнявчик и как следует откармливают деньгами. Спонсоры несут им блюда, напичканные купюрами, и это убивает в них голод. Приходит сытая жизнь, а вместе с ней лень и ощущение собственной важности. Зверев, Кирьос и им подобные все чаще показывают себя где угодно, но только не на корте.

«Сейчас мы столкнулись с последствиями того, что слишком осторожничаем с детьми, слишком их бережем, поощряем все их прихоти, а провалы списываем на невезение, – жестко прошелся по юным звездам Тони Надаль. – Думаю, было бы полезно иметь возможность сказать мальчику, что он не дотягивает». Испанец вырастил чемпиона и знает, о чем говорит.

Поколение Рафы, Новака и в большей степени Федерера готовили в жестких условиях, когда теннисисты и Советы не клянчили повышение призовых, бонусы и контракты. Главной и единственной задачей было поднять кубок, и это закалило в этих парнях настоящих бойцов. Желание, помноженное на талант, подарило теннису киборгов и легенд, которых не возможно столкнуть с места подростковым щелбаном.

«Мы работаем не меньше остальных, чтобы быть на этом уровне. Плюс, у нас большой опыт, который помогает. Уверенность в себе. Осознание того, чего мы в своих карьерах уже добились. Мы все это вместе с собой выносим на корт, и большинство соперников это ощущает, на них это давит», – поделился ситуацией Новак. Эти компоненты помогли сербу прорваться в четвертый финал на последних пяти «Шлемах», а Роджеру и Рафе в очередной раз показать, как выглядит настоящий теннис, от которого течет слюна и потеют ладони.

Федерер однажды проговорился, что собирается выступать до 40; Надаль и Джокович, которые настроены побить рекорды швейцарца, при желании проведут в туре еще не меньше пяти лет. А возможно и больше: пока Большую тройку никто не тревожит, они продолжат собирать кубки и усиливать влияние. Кажется, выгнать их из тенниса способна только сама старость.

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