Мужчины

Джокович – Баутиста

Испанец уже прыгнул выше головы, став лучшим после богов (т.е. Джоковича, Федерера и Надаля). Роберто еще никогда не играл в четверке лучших на мэйджоре, а тут сразу попал под каток лучшего теннисиста мира на данный момент. Баутиста, проиграв первый сет, неожиданно взял подачу Ноле в начале второй партии и довел ее победы. Правда, дальше все вновь встало на свои места. Класс Новака несопоставимо выше – потому 6:3 и 6:2. Джокович мог насладиться рубкой потенциальных соперников по финалу.

Роберто после игры сказал, что на среду у него был запланирован отдых на Ибице – друзьям пришлось лететь с курорта на полуфинал в Лондон. Теперь вся компания может смело расслабиться и хорошенько потусить остаток недели – Баутисте есть что отметить.

Видео - Баутиста взял сет у Джоковича, но это только разозлило Новака 04:30

Федерер – Надаль

40-я по счету теннисная классика вряд ли войдет в историю величайшим матчем, хотя упорный первый сет, закончившийся победой Роджера на тай-брейке, дал надежду на повторение чего-то подобного из 2008 года.

Следующие 37 минут (именно столько продолжалась вторая партия) творилось что-то необъяснимое. У Федерера полностью разладилась игра, перестала получаться подача, пошли срывы в простых ситуациях. Последние два гейма и вовсе показалось, что Федерер хочет скорее начать третью партию – настолько все не получалось у швейцарца. 1:6.

Глупо сравнивать Надаля и Баутисту, но полуфиналы у обоих испанцев прошли по схожему сценарию. Следующие два сета инициатива полностью была за Федерером. Надаль еле-еле цеплялся за свои подачи и не мог навязать борьбу на чужой. Пошли вполне ожидаемые по такой игре брейки. Рафа напомнил себя прежнего только в последнем гейме матча, когда на подаче Федерера отыграл несколько матчболов и выдал потрясающие розыгрыши. Но Федерер в решающие моменты все равно оказался стабильнее – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

12-й финал Уимблдона за месяц до 38-летия.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер после полуфинала Уимблдона-2019Getty Images

Женщины

Халеп – Свитолина

Элина Свитолина давно в топе тура, уже успела выиграть итоговый турнир, но прорваться в полуфинал мэйджора удалось только сейчас. Украинке откровенно везло с сеткой (самая рейтинговая соперница Петра Мартич – всего лишь 24-я), но с первой же топ-соперницей случилось фиаско.

Симона Халеп не очень выразительно выступила на первых двух мэйджорах (вылет в четвертом круге и в 1/4 финала), но на Уимблдоне румынка блистает, отдав всего лишь сет соотечественнице Бузарнеску во втором круге. В полуфинале на корте была только одна теннисистка – Симона. Примечательно, что первый сет, закончившийся со счетом 6:1, продлился достаточно долго – 44 минуты. Во втором счет оказался более пристойным (6:3), но закончила его Халеп за полчаса. Оставив Свитолиной возможность поплакать в частном джете.

Серена Уильямс – Стрыцова

Не хочется отказывать в отличной игре на травяных кортах Лондона Барборе Стрыцовой, но тот факт, что несеянная теннисистка в 33 года впервые выходит в полуфинал мэйджора, скорее плохо говорит об уровне нынешнего женского тура. Поэтому интриги в матче против Серены, которая почуяла близость повторения рекорда Маргарет Корт, и быть не могло.

Серена отдала три гейма чешке, закончила матч за 61 минуту и стала самой возрастной финалисткой «Шлема». Счет в личных встречах с Халеп – 9-1. Способен ли Уимблдон на сенсацию?

Бекхэм, Фергюсон, Грант и Лоу – все звезды на матче Федерера и Надаля

Качай приложение Eurosport для iOS или Android