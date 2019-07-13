Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Роджера Федерера в полуфинале Уимблдона.

«Сложный матч. Шансы у меня были, но он сыграл лучше. А я, видимо, был не так хорош, как в предыдущих раундах. А он показал хорошую игру и заслуженно победил. Поздравляю его. Я не собираюсь искать себе оправдания, так как проиграл по делу, по игре. Весь турнир я играл так, как должен был: с правильной энергией и настроем. А сегодняшний матч сложился так, что соперник играл лучше меня. У меня были шансы, но я ими не воспользовался, а потом было уже поздно», – заявил 33-летний Надаль на пресс-конференции.

Испанца попросили пояснить, что значит для него соперничество с Федерером, и он ответил: «Мы говорили об этом уже тысячу раз. Очень интересно быть одним из трех игроков, одновременно достигших в теннисе таких высот. Трудно представить, чтобы такое повторилось. Да и мы еще не закончили – сегодня был очередной эпизод».

Федерер выиграл у Надаля со счетом 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4.

В финале швейцарец сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Мы выносим на корт опыт, уверенность и достижения». Роджера, Рафу и Ноле остановит только старость

Качай приложение Eurosport для iOS или Android