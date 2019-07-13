«Чилл» – слово, которое идеально описывает сезон Симоны Халеп. Румынка говорит о спокойствии почти на каждой пресс-конференции и даже называет сезон переходным: крайне необычное позиционирование для топ-игрока и недавнего номера один. «В этом году я просто выхожу на корт и смотрю, на что способна. Может, в следующем буду усерднее», – выдала Халеп после матча с Саснович на Уимблдоне и отказалась анализировать игру.

Год назад Симона была совсем другой. Даже на победном «Ролан Гаррос» румынке перед важнейшими матчами было некомфортно. Формально она и тогда говорила про чилл перед финалом, но в то же время слилась с вопроса о том, чему научили три поражения в финалах мэйджоров. Вместо ответа Халеп предложила журналистам оценить погоду за окном.

Симона ХалепGetty Images

Слова Симоны перед этим «Гарросом» только подтвердили субъективный диагноз: на Халеп очень давили поражения в финалах. «Все стало настолько проще сейчас. Теперь мой результат не имеет значения, это всего лишь бонус», – вы вряд ли можете представить такой спич от Серены.

Теперь Симона действительно на чилле не только благодаря победе на мэйджоре. Халеп помогло то, что редко приносит спортсменам пользу – травма. В прошлом сезоне Симона не выиграла с августа ни одного матча, и вообще после US Open отмучилась всего две игры. Зато румынка потратила это время на рехаб и нетеннисные радости. «Я пожила нормальной жизнью, мне это очень понравилось. Познакомилась с новыми людьми, нашла новых друзей», – поделилась Халеп в интервью CNN на Australian Open. А еще обычно очень сфокусированная Симона аномально для себя отметила победу в Париже: сняла ресторан в Бухаресте и гуляла до пяти утра вместе со 120 гостями.

Возможно, этот период без тенниса вообще ключевой в карьере Халеп. С выигранным «Шлемом» и 64 неделями на первой строчке Симона больше не сражается с ожиданиями на корте и пресс-конференциях, не накручивает себя в голове. «Раньше я все усложняла и слишком много думала. Из-за этого часто не могла выбрать один правильный вариант в розыгрыше», – рассказала румынка после матча со Свитолиной в полуфинале.

Второй аспект потрясающей игры на неудобной траве, внезапно, – хорошая физподготовка. «Я наконец-то чувствую себя уверенно и больше не боюсь отскока мяча на траве», – теперь Халеп проще уходить в фирменные длинные размены. Оборонительный стиль Симоны требует выдающейся работы ног и выносливости, особенно на быстрой траве. С этим на Уимблдоне тоже порядок, и Халеп это осознала: «Я поняла, что есть хорошие шансы на траве в этот раз, потому что у меня сильные ноги. В таком состоянии мне легко открывать корт».

Сохранив основу стиля, Халеп стала вариативнее: по собственным ощущениям чаще использует резаные, укороченные и удачнее выходит к сетке (8/10 выигранных очков против Свитолиной).

В финале будет битва теннисистки, которой мало даже 23-х шлемов и девушки, которой вполне неплохо с одним. Психологически Халеп уже победила.

Другие занятные тексты об участниках Уимблдона:

Джокович снова фаворит Уимблдона. Одержимость деталями делает его теннисным Роналду

Федерер, Надаль и другие топы носят часы на 2,5 млн евро. Аксессуары вывели теннис на новый уровень

Качай приложение Eurosport для iOS или Android