Квизы

Серена Уильямс и Симона Халеп – финалистки Уимблдона-2019. Если турнир выиграет теннисистка из Румынии, то станет 21-й победительницей травяного мэйджора в Открытой эре. Если же триумфатором окажется Серена, то число чемпионок не изменится.

Помнишь ли ты фамилии всех легендарных дам, которые поднимали уимблдонский кубок с 1968 года по 2018-й? Вписывай имена и фамилии теннисисток на кириллице, чтобы они высветились в соответствующей строчке. На прохождение теста у тебя есть 8 минут. Угадай всех!

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