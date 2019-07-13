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🎾Скорее включай Eurosport 2 – там женский финал Уимблдона с участием Серены и Халеп
Главный матч турнира уже тут.
На Eurosport 1 началась прямая трансляция финала Уимблдона-2019 между Сереной Уильямс и Симоной Халеп. Американская теннисистка поборется за 24-й «Шлем».
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- В прошлом году чемпионкой турнира была немка Анжелик Кербер.
- В финале она расправилась как раз с Сереной Уильямс.
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