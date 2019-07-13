На Eurosport 1 началась прямая трансляция финала Уимблдона-2019 между Сереной Уильямс и Симоной Халеп. Американская теннисистка поборется за 24-й «Шлем».

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

В прошлом году чемпионкой турнира была немка Анжелик Кербер.

В финале она расправилась как раз с Сереной Уильямс.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android