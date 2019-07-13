Румынcкая теннисистка Симона Халеп выиграла Уимблдон-2019. В финале седьмая ракетка планеты переиграла 23-кратную победительницу «Шлемов» и 7-кратную чемпионку уимблдонского турнира Серену Уильямс – 6:2, 6:2.

Матч продолжался всего 56 минут. В первом сете Халеп повела 4:0 и до конца сета уверенно удержала подачу. Во второй партии Серена немного вошла в игру, но румынка победила за счет безошибочных действий – она допустила за матч всего три невынужденные ошибки против 25 у американки.

Симона Халеп второй раз в карьере выиграла турнир «Большо шлема»: в 2018-м она стала сильнейшей на «Ролан Гаррос».

Серена Уильямс проиграла в финале Уимлдона второй год подряд: в 2018-м ее одолела немка Анжелик Кербер.

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