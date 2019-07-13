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17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон
Подрастает новая звездочка.
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей Уимблдона в юниорской возрастной категории.
В решающем матче 17-летняя украинка обыграла американку Алексу Ноэл – 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
- Снигур занимает 423-е место в рейтинге WTA.
- В главном женском матче Уимблдона румынка Симона Халеп выиграла у американки Серены Уильямс – 6:2, 6:2.
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