Вавринка, Виландер и еще 5 игроков, которым не хватило Уимблдона для карьерного «Большого шлема»

Победить на Уимблдоне – одна из самых сложных задач, которые возникают в карьере любого теннисиста или теннисистки из топ-10. Лондонский мэйджор покорялся далеко не всем спортсменам, которые провели прекрасные карьеры и неоднократно брали все остальные «Шлемы».

Ниже – семь доказательств того, почему Уимблдон по праву можно считать самым сложным из мэйджоров.

В женском финале Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп выиграла у американки Серены Уильямс – 6:2, 6:2.

В мужском финале встретятся швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Матч состоится завтра, 14 июля.

17-летняя украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

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