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«Федерер, пожалуйста, победи». Кирьос молится перед финалом

«Федерер, пожалуйста, победи». Кирьос молится перед финалом
Eurosport

1 час назад

Многие разделяют желание Ника.

Ник Кирьос определился с личным фаворитом перед финалом мужского одиночного разряда Уимблдона.

«Федерер, пожалуйста, победи», – написал Ник утром в твиттере.

В финале сойдутся Роджер Федерер и Новак Джокович. Это их третья встреча за титул Уимблдона. Оба предыдущих финала остались за сербом. Возможно, Ник просто не хочет увидеть это (австралиец критиковал Джоковича за манеру праздновать).

  • Ник завершил выступление на Уимблдоне во втором раунде, проиграв Рафаэлю Надалю. Рафа дошел до полуфинала, где уступил Федереру.
  • В женском финале Симона Халеп разгромила Серену Уильямс – 6:2, 6:2.

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