Ник Кирьос определился с личным фаворитом перед финалом мужского одиночного разряда Уимблдона.

«Федерер, пожалуйста, победи», – написал Ник утром в твиттере.

В финале сойдутся Роджер Федерер и Новак Джокович. Это их третья встреча за титул Уимблдона. Оба предыдущих финала остались за сербом. Возможно, Ник просто не хочет увидеть это (австралиец критиковал Джоковича за манеру праздновать).

Ник завершил выступление на Уимблдоне во втором раунде, проиграв Рафаэлю Надалю. Рафа дошел до полуфинала, где уступил Федереру.

В женском финале Симона Халеп разгромила Серену Уильямс – 6:2, 6:2.

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