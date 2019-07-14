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«Федерер, пожалуйста, победи». Кирьос молится перед финалом
Многие разделяют желание Ника.
Ник Кирьос определился с личным фаворитом перед финалом мужского одиночного разряда Уимблдона.
«Федерер, пожалуйста, победи», – написал Ник утром в твиттере.
В финале сойдутся Роджер Федерер и Новак Джокович. Это их третья встреча за титул Уимблдона. Оба предыдущих финала остались за сербом. Возможно, Ник просто не хочет увидеть это (австралиец критиковал Джоковича за манеру праздновать).
- Ник завершил выступление на Уимблдоне во втором раунде, проиграв Рафаэлю Надалю. Рафа дошел до полуфинала, где уступил Федереру.
- В женском финале Симона Халеп разгромила Серену Уильямс – 6:2, 6:2.
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