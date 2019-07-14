Eurosport
Федерер и другие легенды. Назови всех победителей Уимблдона в Открытой эре
Тест для настоящих фанатиков тенниса.
Новак Джокович и Роджер Федерер сойдутся за очередной титул на Уимблдоне. Для швейцарца новый трявяной «Шлем» станет девятым в карьере, для серба – пятым, и это тоже фантастический результат.
А помнишь ли ты остальных победителей уимблдонского турнира в Открытой эре? Вбивай имена с фамилиями в строку на кириллице и докажи, что знаешь чемпионов лучше остальных.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте