Новак Джокович и Роджер Федерер сойдутся за очередной титул на Уимблдоне. Для швейцарца новый трявяной «Шлем» станет девятым в карьере, для серба – пятым, и это тоже фантастический результат.

А помнишь ли ты остальных победителей уимблдонского турнира в Открытой эре? Вбивай имена с фамилиями в строку на кириллице и докажи, что знаешь чемпионов лучше остальных.

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