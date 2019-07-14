Eurosport
«Игра на траве – это не теннис». Вычисли сторонников и хейтеров травы среди теннисистов и артистов
Кто-то предпочтет грунт или хард.
В мире тенниса много игроков, которые обожают траву и считают ее вершиной теннисного искусства. Другие не могут дождаться окончания травяного сезона. Удивительно, но в мире артистов трава тоже разделяет людей. Сможешь назвать сторонников и противников травы?
Eurosport.ru напоминает, что трава предназначена только для игры на ней в теннис, футбол и другие виды спорта.
- В финале мужского Уимблдона сойдутся Новак Джокович и Роджер Федерер.
- В женском финале победу одержала Симона Халеп.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте