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«Игра на траве – это не теннис». Вычисли сторонников и хейтеров травы среди теннисистов и артистов

«Игра на траве – это не теннис». Вычисли сторонников и хейтеров травы среди теннисистов и артистов
Джамал Аль-Ханаки

1 час назад

Кто-то предпочтет грунт или хард.

В мире тенниса много игроков, которые обожают траву и считают ее вершиной теннисного искусства. Другие не могут дождаться окончания травяного сезона. Удивительно, но в мире артистов трава тоже разделяет людей. Сможешь назвать сторонников и противников травы?

Eurosport.ru напоминает, что трава предназначена только для игры на ней в теннис, футбол и другие виды спорта.

  • В финале мужского Уимблдона сойдутся Новак Джокович и Роджер Федерер.
  • В женском финале победу одержала Симона Халеп.
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