«Игра на траве – это не теннис». Вычисли сторонников и хейтеров травы среди теннисистов и артистов

В мире тенниса много игроков, которые обожают траву и считают ее вершиной теннисного искусства. Другие не могут дождаться окончания травяного сезона. Удивительно, но в мире артистов трава тоже разделяет людей. Сможешь назвать сторонников и противников травы?

Eurosport.ru напоминает, что трава предназначена только для игры на ней в теннис, футбол и другие виды спорта.

В финале мужского Уимблдона сойдутся Новак Джокович и Роджер Федерер.

В женском финале победу одержала Симона Халеп.

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