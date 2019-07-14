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🎾Скорее включай Eurosport 2 – Федерер и Джокович бьются за титул
Главный матч турнира уже тут.
На Eurosport 2 началась прямая трансляция мужского финала Уимблдона-2019. Роджер Федерер идет за девятым лондонским титулом, а ему противостоит Новак Джокович, который претендует на пятую победу.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Джокович защищает титул – год назад он победил в финале Кевина Андерсона.
- Годом ранее победил Роджер Федерер, который в матче за титул вынес Марина Чилича.
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