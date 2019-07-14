На Eurosport 2 началась прямая трансляция мужского финала Уимблдона-2019. Роджер Федерер идет за девятым лондонским титулом, а ему противостоит Новак Джокович, который претендует на пятую победу.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Джокович защищает титул – год назад он победил в финале Кевина Андерсона.

Годом ранее победил Роджер Федерер, который в матче за титул вынес Марина Чилича.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android