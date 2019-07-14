Матч продолжался 4 часа 55 минут.

Федерер был увереннее на подаче – у него 25 эйсов и всего 6 двойных ошибок против 10 эйсов и девяти дабл-фолтов Новака. Роджер был лучше в проценте первой подачи (63% против 62%), в очках с первого мяча (79% против 74%) и в очках со второго мяча (52% против 47%).

Швейцарец взял 94 мяча активными действиями при 61 невынужденной ошибке. У Джоковича всего 54 виннерса и 52 ошибки.

Первый брейк-поинт сербский теннисист заработал только в четвертом сете при счете 5:2 в пользу Роджера. Федерер подавал на титул при счете 8:7 и имел два матчбола, но проиграл четыре очка подряд.

Это был первый финальный матч Уимблдона из пяти сетов с 2014 года. Тогда также встречались Джокович и Федерер, победу одержал Новак.

Джокович взял Уимблдон в пятый раз. Ранее он побеждал в Лондоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Теннисисты встретились друг с другом в 48-й раз. Новак одержал 26-ю победу и оторвался от Роджера в H2H.

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