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Мочизуки стал первым японцем в истории, взявшим юниорский Уимблдон

Мочизуки стал первым японцем в истории, взявшим юниорский Уимблдон
Eurosport

1 час назад

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Японский теннисист Синтаро Мочизуки выиграл у испанца Карлоса Химено Валеро в финале юниорского Уимблдона – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Благодаря победе над Валеро Мочизуки стал первым японцем, который выиграл Уимблдон в одиночном разряде в юниорской возрастной категории.

Видео - Японец Мачизуки впервые выиграл Уимблдон для своей страны, в финале гениально разбив испанца

03:20
  • Юниорский Уимблдон среди женщин выиграла 17-летняя украинка Дарья Снигур.
  • Победу в главном турнире среди женщин отпраздновала румынка Симона Халеп.

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