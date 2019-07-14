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Мочизуки стал первым японцем в истории, взявшим юниорский Уимблдон
В стране восходящего солнца подрастает новый Нисикори.
Японский теннисист Синтаро Мочизуки выиграл у испанца Карлоса Химено Валеро в финале юниорского Уимблдона – 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 2 минуты. Благодаря победе над Валеро Мочизуки стал первым японцем, который выиграл Уимблдон в одиночном разряде в юниорской возрастной категории.
- Юниорский Уимблдон среди женщин выиграла 17-летняя украинка Дарья Снигур.
- Победу в главном турнире среди женщин отпраздновала румынка Симона Халеп.
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