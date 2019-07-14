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Остапенко проиграла финал Уимблдона в миксте с Линдстедтом
До титула не хватило одного точного попадания. Возможно, в голову партнеру.
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в паре со шведом Робертом Линдстедтом проиграла финал турнира в миксте хорватско-тайваньскому дуэту Иван Додиг/Латиша Чань – 2:6, 3:6.
Финал продолжался всего 1 час 11 минут. Остапенко впервые боролась за титул мэйджора в миксте. В парном разряде ее лучшим достижением был третий раунд Уимблдона в 2016 году.
- 34-летний Додиг добился второй победы на «Шлеме». В 2015-м он завоевал титул в паре на «Ролан Гаррос».
- Для Латиши это также второй кубок на мэйджоре: в 2017-м она выиграла парный US Open.
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