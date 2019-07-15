Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после поражения от серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019.

«Надеюсь, я помог людям поверить, что 37 – это еще не конец. Чувствую себя отлично. Конечно, теперь мне нужен будет перерыв, чтобы прийти в себя – в том числе физически. Но все хорошо. Я не мог сделать больше, чем сделал, и тем не менее все в порядке. Я все еще стою на ногах. Все хорошо, и я желаю того же другим 37-летним», – заявил Федерер.

Видео - «Благодаря мне люди поверили, что 37 – это еще не конец». Интервью Роджера после проигранного финала 02:13

Также швейцарец высказался о поддержке его семьи, которая топила за любимого папу с лондонских трибун: «Моим детям не понравится эта тарелка. Они бы больше хотели ту золотую штуковину».

Джокович выиграл у Роджера в пяти сетах – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3) – и в пятый раз стал сильнейшим на Уимблдоне.

Матч продолжался 4 часа 55 минут – это самый длинный финал в истории турнира.

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