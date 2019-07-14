Давайте перед обсуждением великолепного финала Уимблдона определимся, что делает матч великим. В сознании обычных болельщиков и специалистов (которые тоже болельщики, но не совсем обычные) существует несколько коэффициентов, умножающих величие каждой отдельной игры.

Во-первых, статус – финал самого известного турнира «Большого шлема» подходит.

Роджер Федерер, Новак Джокович, Уимблдон-2019, финалGetty Images

Во-вторых, состав участников – Федерер и Джокович, двое из великой топ-3, каждый минимум с 15 титулами ТБШ (у Роджера так и все 20). Годится.

В-третьих, интрига. Недостаточно объективный показатель. Новак отыгрался с двух матчболов после 4,5 часов игры – это хорошая интрига или матчболов нужно было побольше? Нет прописанных правил, увы.

В-четвертых, собственно, продолжительность встречи. Сюда же приплюсуйте фразы про преодоление, про выносливость, характер и боевой дух. 4 часа 55 минут (на офсайте – на табло все 57 минут) – тоже подходит.

Роджер Федерер, Новак Джокович, Уимблдон-2019, финалGetty Images

В-пятых, качество тенниса. Но это тоже не совсем объективный критерий. Например, на двоих Роджер и Новак сделали 113 невынужденных ошибок, а Джокович заработал первый брейк-поинт только в конце четвертого сета при максимально тотальном на таком уровне сопротивления релаксе Федерера.

Конечно, с эмоциональной точки зрения сразу вспоминаешь божественные укороченные швейцарца или удары Джока слева по линии. Но легко доказать, сколько киксов сделали оба в простых ситуациях или сколько двойных ошибок Новак допустил в ответственные моменты. Так что и статистически здесь ничего однозначно не посчитать.

Крутость финала Уимблдона-2019 достигается еще и тем, что каждый из пунктов при несоблюдении всех правил не делает хуже сам матч. Безусловно, можно отталкиваться от собственного восприятия, где эйс – это сила подающего или слабость принимающего, а затяжные ралли – классная комбинация или выжидание ошибки соперника. Выбирать только вам.

Давайте согласимся, что эту игру сделали великой сразу несколько историй внутри нее.

Например, несомненное величие Роджера Федерера. Ему меньше чем через месяц исполнится 38 лет. И Роджер выжил в двух тай-брейках и дотерпел до супертая после 24 геймов в решающей партии. Если открыть статистику, то в ней Федерер, конечно, выиграл – лучше подавал, забрал больше первых и вторых мячей, взял на 15 очков больше, сделал заметно больше виннерсов и больше пробежал. Он давно перепридумал стиль так, чтобы заткнуть экспертов, в один голос твердивших, что дедушка Фед будет еле волочить ноги в пятом сете. При нем осталась его волшебная техника и понимание игры, благодаря которому Новак Джокович в некоторых ралли выглядел квалифаем, а не человеком с 15 «Шлемами».

Или, скажем, мелочи, из которых состоял весь матч. Те волоски, отделявшие мяч от линии на видеоповторах. Это же не миллиметры, а натурально погрешность системы. При таких аутах невозможно сказать на 100%, зацепил удар корт или улетел за. И эти моменты на таком уровне случаются тоже не каждый раз.

Или сопротивление Новака. Он ушел с двух матчболов, долго не приближался к Роджеру даже на расстояние брейк-поинта и победил на трех укороченных геймах. Очень глупо сводить его успех только к твердости на тай-брейках. В конце концов, это такая же часть игры, как подачи, выходы к сетке или форхенды. Здесь теннисисты гораздо меньше зависят от фактора удачи или даже рандома, как в футболе. Так что сорри, Роджер, у кого больше сил на тай-брейках, тот и победитель, все честно.

Или мощнейший пятый сет. В него вместилось уникальное историческое достижение – ведь ни разу на Уимблдоне еще не доигрывали до 25-го гейма, дождались только в финале. В этой же партии у Федерера и Джоковича было по два брейка и, соответственно, два обратных брейка. Два матчбола Роджера при счете 8:7 и 40:15. Несгибаемый характер Ноле, существующий в отрыве от длительности самой встречи. Один только пятый сет можно смотреть как крутой экшн-триллер, мелодраму и слэшер одновременно. Да и по времени он длился в два раза дольше, чем полный женский финал.

Роджер Федерер, Новак Джокович, Уимблдон-2019, финалGetty Images

Даже флэш-интервью на корте после окончания игры получилось невероятно кинематографичным. Когда Роджеру сказали: «Поздравляю с матчем, который мы никогда не забудем», а он ответил: «Я постараюсь забыть». И от этого рвется сердце сильнее, чем от смерти Джека в «Титанике», Тони Старка в «Мстителях» или от просмотра «Хатико».

Несправедливо, что в пятичасовом финале Уимблдона должен быть проигравший. Оба отдали все силы, чтобы допрыгнуть до титула, и рывок Джоковича был мощнее. За него было бы так же обидно, но сейчас он король. Новак победил на самом известном турнире «Большого шлема» и опрокинул 20-кратного чемпиона. Он провел на корте 4 часа 55 минут, отыгрался с двух матчболов и был лучше, возможно, самого техничного теннисиста в истории. Хм, похоже, это и правда был великий финал.

Новак Джокович – Роджер Федерер – 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3)

Федерер и Джокович подарили миру ярчайший финал в истории. Эти хайлайты – истинное наслаждение

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