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Медведев официально составил компанию Хачанову в топ-10 рейтинга АТР
Впервые с 2010 года в первой десятке оказались два теннисиста из России
Даниил Медведев официально дебютировал в первой десятке мужского рейтинга по итогам Уимблдона-2019. Он вытеснил из топ-10 Кевина Андерсона. Его соотечественник Карен Хачанов поднялся на восьмое место.
В первой семерке изменений не произошло, чемпион Уимблдона-2019 Новак Джокович сохраняет лидерство.
Рейтинг АТР, версия от 15 июля:
1(1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков,
2(2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945,
3(3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460,
4(4). Доминик Тим (Австрия) – 4595,
5(5). Александр Зверев (Германия) – 4325,
6(6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045,
7(7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040,
8(9). Карен Хачанов (Россия) – 2890,
9(10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785,
10(13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...
16(16). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1995…
45(58). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 1020…
74(77). Рикардас Беранкис (Литва) – 749…
76(79). Андрей Рублев (Россия) – 741…
83(82). Александр Бублик (Казахстан) – 675.
- В финале Уимблдона Новак Джокович обыграл Роджера Федерера – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3).
- И Даниил, и Карен в Лондоне остановились в третьем раунде.