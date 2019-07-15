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Медведев официально составил компанию Хачанову в топ-10 рейтинга АТР

Медведев официально составил компанию Хачанову в топ-10 рейтинга АТР
Eurosport

22 мин. назад

Впервые с 2010 года в первой десятке оказались два теннисиста из России

Даниил Медведев официально дебютировал в первой десятке мужского рейтинга по итогам Уимблдона-2019. Он вытеснил из топ-10 Кевина Андерсона. Его соотечественник Карен Хачанов поднялся на восьмое место.

В первой семерке изменений не произошло, чемпион Уимблдона-2019 Новак Джокович сохраняет лидерство.

Рейтинг АТР, версия от 15 июля:

1(1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков,

2(2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945,

3(3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460,

4(4). Доминик Тим (Австрия) – 4595,

5(5). Александр Зверев (Германия) – 4325,

6(6). Стефанос Циципас (Греция) – 4045,

7(7). Кэй Нисикори (Япония) – 4040,

8(9). Карен Хачанов (Россия) – 2890,

9(10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785,

10(13). Даниил Медведев (Россия) – 2625...

16(16). Николоз Басилашвили (Грузия) – 1995…

45(58). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 1020…

74(77). Рикардас Беранкис (Литва) – 749…

76(79). Андрей Рублев (Россия) – 741…

83(82). Александр Бублик (Казахстан) – 675.

  • В финале Уимблдона Новак Джокович обыграл Роджера Федерера – 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12(3).
  • И Даниил, и Карен в Лондоне остановились в третьем раунде.
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