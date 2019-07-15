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На Уимблдоне выпито 22 тысячи бутылок шампанского. Главные цифры английского турнира

На Уимблдоне выпито 22 тысячи бутылок шампанского. Главные цифры английского турнира
Артем Мазилкин

2 ч. назад

Новак Джокович и Симона Халеп выиграли по 2,7 миллиона евро.

Уимблдон-2019
  • Это был первый финальный матч Уимблдона из пяти сетов с 2014 года. Тогда также встречались Джокович и Федерер, победу одержал Новак.
  • Джокович взял Уимблдон в пятый раз. Ранее он побеждал в Лондоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.
  • Теннисисты встретились друг с другом в 48-й раз. Новак одержал 26-ю победу и оторвался от Роджера в H2H.

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