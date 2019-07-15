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На Уимблдоне выпито 22 тысячи бутылок шампанского. Главные цифры английского турнира
Новак Джокович и Симона Халеп выиграли по 2,7 миллиона евро.
- Это был первый финальный матч Уимблдона из пяти сетов с 2014 года. Тогда также встречались Джокович и Федерер, победу одержал Новак.
- Джокович взял Уимблдон в пятый раз. Ранее он побеждал в Лондоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.
- Теннисисты встретились друг с другом в 48-й раз. Новак одержал 26-ю победу и оторвался от Роджера в H2H.
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