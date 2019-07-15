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Халеп поднялась на четвертое место, Вихлянцева вернулась в топ-100

Халеп поднялась на четвертое место, Вихлянцева вернулась в топ-100
Eurosport

50 мин. назад

Ключевые перемены в женском рейтинге.

Румынка Симона Халеп после победы на Уимблдонском турнире поднялась на третье место в мировом рейтинге WTA. В топ-10 вернулась Арина Соболенко, вытеснившая из десятки экс-чемпионку Уимблдона Анжелик Кербер.

Рейтинг WTA, версия от 15 июля:

1(1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков,

2(2). Наоми Осака (Япония) – 6257,

3(3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055,

4(7). Симона Халеп (Румыния) – 5933,

5(4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130,

6(6). Петра Квитова (Чехия) – 4785,

7(8). Элина Свитолина (Украина) – 4638,

8(9). Слоан Стивенс (США) – 3802,

9(10). Серена Уильямс (США) – 3411,

10(11). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3365,

11(12). Анастасия Севастова (Латвия) – 3356…

19(20). Анетт Контавейт (Эстония) – 2335…

34(35). Даяна Ястремская (Украина) – 1619…

36(33). Леся Цуренко (Украина) – 1556…

38(40). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 1380,

39 (39). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1355…

41(30). Дарья Касаткина (Россия) – 1325,

42 (36). Александра Саснович (Белоуссия) – 1260…

45(46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185…

49(45). Екатерина Александрова (Россия) – 1133…

56(59). Вероника Кудерметова (Россия) – 1044...

59(62). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969...

66(66). Катерина Козлова (Украина) – 840,

67(76). Кая Канепи (Эстония) – 835…

69(71). Анастасия Потапова (Россия) – 818...

76(80). Мария Шарапова (Россия) – 740…

78(78). Вера Звонарева (Россия) – 729,

79(37). Алена Остапенко (Латвия) – 716,

80(86). Зарина Дияс (Казахстан) – 710…

94(84). Анна Блинкова (Россия) – 664...

100(105). Наталья Вихлянцева (Россия) – 608.

  • В финале Уимблдона Халеп в двух сетах обыграла Серену Уильямс – 6:2, 6:2.
  • Симона стала двукратной чемпионкой мэйджоров.
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