Австрийский теннисист Юлиан Ноул, побеждавший в парном US Open-2007, усомнился в справедливости равных призовых после финальных матчей Уимблдона.

«И я уверен, что здесь все равно найдутся люди, которые считают правильным присуждать равные призовые на турнирах «Большого шлема» женщинам и мужчинам», – написал Ноул в твиттере.

Впрочем, у Ноула нашлись критики:

«Вообще-то Симона заслужила больше денег, чем Роджер и Ноле. Она была великолепна весь чертов турнир и отыграла изумительный финал. Я люблю Федерера, но не могу сказать того же о мужском финале».

«Долгие часы дерьмового мужского тенниса против мастер-класса от Симоны. Я предпочитаю второе. Время – не показатель, на мой взгляд».

В женском финале Симона Халеп прикончила Серену Уильямс за 56 минут.

Первый сет мужского финала растянулся на 58 минут, а всего Новак Джокович и Роджер Федерер провели на корте 4 часа 57 минут.

Халеп и Джокович заработали по 2,7 млн евро.

Федерер и Джокович провели величайший финал Уимблдона. У него не должно быть проигравшего

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