Twitter

5 видео подпитого Вуди Харрельсона, которые расскажут о парном финале Уимблдона лучше, чем сама игра

5 видео подпитого Вуди Харрельсона, которые расскажут о парном финале Уимблдона лучше, чем сама игра
Тимофей Яценко

1 час назад

Посмотри эти гифки и узнай в них себя.

Американский актер и трехкратный номинант на «Оскар» Вуди Харрельсон посетил парный финал Уимблдона среди мужчин, в котором зарубились Николя Маю/Эдуар Роже-Васслан и Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара.

Звезда «Настоящего детектива» изрядно выпил и даже не смог попасть на трибуну во время одного из розыгрышей. Но потом Вуди все же прорвался в Королевскую ложу – и понаблюдал, как парочка Кабаль/Фарах вынесла своих соперников в пяти сетах.

  • Харрельсон сыграл важные роли в таких известных фильмах, как «Иллюзия обмана», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место» и других.
  • В финале мужского Уимблдона в одиночном разряде победил Новак Джокович, который был сильнее Роджера Федерера.

На Уимблдоне выпито 22 тысячи бутылок шампанского. Главные цифры английского турнира

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте