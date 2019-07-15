Американский актер и трехкратный номинант на «Оскар» Вуди Харрельсон посетил парный финал Уимблдона среди мужчин, в котором зарубились Николя Маю/Эдуар Роже-Васслан и Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара.

Звезда «Настоящего детектива» изрядно выпил и даже не смог попасть на трибуну во время одного из розыгрышей. Но потом Вуди все же прорвался в Королевскую ложу – и понаблюдал, как парочка Кабаль/Фарах вынесла своих соперников в пяти сетах.

Харрельсон сыграл важные роли в таких известных фильмах, как «Иллюзия обмана», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место» и других.

В финале мужского Уимблдона в одиночном разряде победил Новак Джокович, который был сильнее Роджера Федерера.

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