Победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович рассказал, откуда взялся обычай есть траву с Центрального корта после победы.

«Даже не знаю. Я просто люблю траву! Всегда хотел выиграть именно Уимблдон. И в 2011-м, перед финалом, как раз перед тем, как осуществить эту мечту, я подумал: что бы мне такого сделать, если я выиграю? Обязательно нужно что-то особенное. Идей было немного, и я просто решил съесть траву. Так и повелось», – объяснил 32-летний Джокович.

В финале Новак выиграл у Роджера Федерера со счетом 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3).

Джокович взял Уимблдон в пятый раз. Ранее он побеждал в Лондоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

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