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30 тысяч румынских болельщиков устроили мощную встречу Халеп в честь победы на Уимблдоне

30 тысяч румынских болельщиков устроили мощную встречу Халеп в честь победы на Уимблдоне
Eurosport

22 мин. назад

Симона в эти дни – главный человек в Румынии.

Румынская теннисистка Симона Халеп представила трофей победительницы Уимблдона на Национальном стадионе в Бухаресте.

Больше 30 тысяч соотечественников приветствовали Симону по случаю ее второй победы на турнирах «Большого шлема», передает пресс-служба WTA.

Халеп была очень тронута приемом.

Год назад Халеп устроили похожий прием в честь победы на «Ролан Гаррос».

  • В финале английского мэйджора Халеп в двух партиях разгромила Серену Уильямс – 6:2, 6:2.
  • Всего Симона выиграла 19 титулов в WTA-туре.

Халеп адаптировалась к неудобной траве и снова кайфует от тенниса. Она вынесла Серену в финале

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