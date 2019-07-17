Getty Images
30 тысяч румынских болельщиков устроили мощную встречу Халеп в честь победы на Уимблдоне
Симона в эти дни – главный человек в Румынии.
Румынская теннисистка Симона Халеп представила трофей победительницы Уимблдона на Национальном стадионе в Бухаресте.
Больше 30 тысяч соотечественников приветствовали Симону по случаю ее второй победы на турнирах «Большого шлема», передает пресс-служба WTA.
Халеп была очень тронута приемом.
Год назад Халеп устроили похожий прием в честь победы на «Ролан Гаррос».
- В финале английского мэйджора Халеп в двух партиях разгромила Серену Уильямс – 6:2, 6:2.
- Всего Симона выиграла 19 титулов в WTA-туре.
Халеп адаптировалась к неудобной траве и снова кайфует от тенниса. Она вынесла Серену в финале
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте