Турнир

Стартовые матчи первого круга турнира начнутся в 18:00 по Москве в понедельник, 26 августа. Соревнование пройдет на своем привычном месте – в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Покрытие все то же – хард.

Призовой фонд для мужчин и женщин одинаков, в этом году он составил 57,24 млн долларов (51 млн евро). Финал женского турнира запланирован на 7 сентября, мужской состоится на сутки позже.

Трансляции

Телеканалы Eurosport на протяжении двух недель без перерыва будут радовать ваши глаза и уши трансляциями с американских кортов – что может быть лучше? Для зрителей из России будут доступны трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2 (на втором канале ежедневный старт намечен на более позднее время из-за «Вуэльты»).

Зрители из Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), Казахстана, Украины и Белоруссии также получат полный объем US Open на Eurosport 1 и Еurosport 2.

Пользователи Eurosport Gold, вы тут? Для вас на первой недели турнира отберут самые сочные матчи, которые не попадут на основные каналы.

Любой матч вы найдете в приложении Eurosport Player – онлайн-сервис обеспечит максимальный охват турнира. Оформляйте подписку и окунитесь в море тенниса. Ищите своих любимых игроков и наслаждайтесь!

Фавориты

Мужчины

Новак ДжоковичGetty Images

Больше всего победы в турнире ждут от Новака Джоковича. Первая ракетка мира в этом сезоне выиграл два мэйджора из трех (Australian Open и Уимблдон), а на «Ролан Гаррос» дошел до полуфинала. К тому же серб – действующий чемпион турнира.

В списке основных соперников Новака, по традиции, двое – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Швейцарец противостоял Джоковичу в решающем матче Уимблдона и может сойтись с ним в полуфинале предстоящего турнира. К тому же Роджер – пятикратный победитель US Open, что автоматически возвышает его над остальными.

Надаль выигрывал американский мэйджор трижды, а еще успешно отыграл недавний «Мастерс» в Монреале – испанец в отличной форме и постарается спустя два года снова взять титул.

Впервые за долгие годы в шорт-лист претендентов входит теннисист из России. Даниил Медведев за последний месяц трижды играл в финале, забрал первый в карьере «Мастерс» (в Цинциннати) и поднялся на пятое место в рейтинге. А еще обыгрывал Джоковича.

Чуть поодаль засели ребята из некстген: Зверев, Циципас, Оже-Альяссим. Способны на сенсацию Хачанов, Кирьос, Баутиста, который также был неплох на большинстве крупных турниров 2019-го.

Женщины

Серена УильямсGetty Images

Среди нежной половины человечества победительницей может стать кто угодно, но круг наиболее близких в достижению всегда примерно один и тот же. Конечно, все внимание на себя соберет прошлогодняя финалистка и 23-кратная чемпионка «Шлема» Серена Уильямс. Тем более в первом круге ей играть с Марией Шараповой – атмосферу вокруг матча уже раскалили до предела.

Конкуренцию американке составят лидеры тура: Наоми Осака, Эшли Барти и Каролина Плишкова. Нельзя не добавить победительницу Уимблдона-2019 Симону Халеп. Опасность представляют местные теннисистки – финалистки 2017 года Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.

Девушки из России впервые за 21 год не попали в посев на «Шлеме», поэтому рассчитывать на их прорыв тяжелее. Непростые соперницы по первому кругу достались Шараповой, Касаткиной и Блинковой (Серена, Конта и Осака). Беда с сеткой настигла ту же Касаткину, Гаспарян и Александрову – в четвертый круг пройдет только одна из них из-за возможных очных встреч. Если за кем и следить пристально, то за Светланой Кузнецовой, которая показала отличный теннис в Цинциннати и проиграла лишь в финале.

Шоу

Команда Eurosport Россия уже прибыла в Нью-Йорк, откуда засыпет вас тоннами захватывающих интервью с игроками и массой другого эксклюзива: фан и познавательные темы, челленджи – будет ярко и интересно. Ждите большие интервью со звездами тенниса настоящего и прошлого – Светланой Кузнецовой и Еленой Дементьевой.

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Хайлайты матчей, нарезки лучших ударов дня и другие важнейшие моменты турнира смотрите в видеоразделе на сайте Eurosport.

На первой неделе перед началом игрового дня ждите прямые включения с Владасом Ташевым, который расскажет о самых ожидаемых предстоящих событиях на кортах US Open.

Комментаторы

Вас ждут постоянные голоса каналов Eurosport: Андрей Кузнецов и Илья Геец, Екатерина Бычкова и Александр Каливод, Александр Метревели и Анна Дмитриева, Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов, Георгий Шаков и Сергей Дерябкин.

Елена ДементьеваEurosport

На первой неделе у микрофона сверкнет Вера Звонарева, которая порадует вас комментарием в паре с Николаем Саприным. В понедельник, 26 августа, турнир своими голосами откроют олимпийская чемпионка Елена Дементьева и Илья Геец, которые в этом же сочетании вернутся к вам в среду (28 августа).

А в субботу (31 августа) в комментаторскую кабину Eurosport заглянет Анастасия Мыскина – Кирилл Дышловой поможет ей сделать этот игровой день еще жарче. Не забывайте и про Владаса Ташева с Максимом Янчевским, которые поделятся наблюдениями и прокомментируют матчи прямиком из США.

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