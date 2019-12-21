Eurosport продлил контракт на эксклюзивный показ Уимблдона в России

Следующие четыре года все матчи одного из самых престижных теннисных турниров Большого шлема можно будет увидеть в прямом эфире на каналах Eurosport, а также в сервисе Eurosport Player

Eurosport продлил контракт на эксклюзивный показ матчей Уимблдона на следующие четыре года – до 2023-го. Поклонники спорта увидят все матчи с каждого корта старейшего теннисного турнира на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 4K, Eurosport Gold и в сервисе Eurosport Player.

В этом году телеканалы Eurosport показали более 600 матчей и 250 часов прямых трансляций Уимблдона в 33 странах – новый контракт обеспечит такое же всестороннее освещение турнира на международном уровне в течение следующих четырех лет. Трансляции со всех ТВ-кортов также будут доступны в приложении Eurosport Player.

Зрители смогут в прямом эфире наблюдать за успехами легенд мирового тенниса, а также следить за молодыми российскими теннисистами, которые уже заявили о себе. Помимо прямых трансляций запланировано ставшее привычным любителям тенниса масштабное освещение турнира: многочисленные сюжеты, интервью с российскими спортсменами, розыгрыши официальной атрибутики турнира, прямые включения с тренировок звезд и другие форматы.

Работать на матчах Уимблдона будет команда комментаторов Eurosport, в которую также входят известные экс-теннисисты Анна Чакветадзе, Андрей Кузнецов, Екатерина Бычкова, Анна Дмитриева и Александр Метревели,

Матчи Уимблдонского турнира 2020 года пройдут с 29 июня по 12 июля.

Действующие победители турнира – Новак Джокович и Симона Халеп.

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