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Eurosport продлил контракт на эксклюзивный показ Уимблдона в России

Eurosport продлил контракт на эксклюзивный показ Уимблдона в России
Eurosport

1 час назад

Самый элегантный теннисный турнир остается на каналах Eurosport как минимум до 2023 года.

Следующие четыре года все матчи одного из самых престижных теннисных турниров Большого шлема можно будет увидеть в прямом эфире на каналах Eurosport, а также в сервисе Eurosport Player

Eurosport продлил контракт на эксклюзивный показ матчей Уимблдона на следующие четыре года – до 2023-го. Поклонники спорта увидят все матчи с каждого корта старейшего теннисного турнира на каналах Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 4K, Eurosport Gold и в сервисе Eurosport Player.

В этом году телеканалы Eurosport показали более 600 матчей и 250 часов прямых трансляций Уимблдона в 33 странах – новый контракт обеспечит такое же всестороннее освещение турнира на международном уровне в течение следующих четырех лет. Трансляции со всех ТВ-кортов также будут доступны в приложении Eurosport Player.

Зрители смогут в прямом эфире наблюдать за успехами легенд мирового тенниса, а также следить за молодыми российскими теннисистами, которые уже заявили о себе. Помимо прямых трансляций запланировано ставшее привычным любителям тенниса масштабное освещение турнира: многочисленные сюжеты, интервью с российскими спортсменами, розыгрыши официальной атрибутики турнира, прямые включения с тренировок звезд и другие форматы.

Работать на матчах Уимблдона будет команда комментаторов Eurosport, в которую также входят известные экс-теннисисты Анна Чакветадзе, Андрей Кузнецов, Екатерина Бычкова, Анна Дмитриева и Александр Метревели,

  • Матчи Уимблдонского турнира 2020 года пройдут с 29 июня по 12 июля.
  • Действующие победители турнира – Новак Джокович и Симона Халеп.

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