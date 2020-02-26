Британский теннисист Энди Маррей может пропустить Уимблдон и опасается, что ему придется завершить карьеру из-за травм.

32-летний спортсмен сказал в интервью Mirror, что по-прежнему испытывает дискомфорт в области паха. Врачи предполагают, что это может оказаться результатом гетеротопического окостенения (роста лишней кости в мягких тканях после операции) – в таком случае Маррею снова потребуется хирургическое вмешательство, а восстановление продлится до Уимблдона.

Существует вероятность, что операция не поможет, и рост кости продолжится – тогда Маррею придется завершить спортивную карьеру.

Маррей – трехкратный победитель «ТБШ» в одиночке.

В 2019 году британец перенес операцию по замене тазобедренного сустава, вернулся в тур и взял один титул ATP, но затем травмировался на Кубке Дэвиса и не играл с ноября.

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