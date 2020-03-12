Руководство Всеанглийского лаун-теннисного клуба рассматривает возможность отмены Уимблдона-2020.

В понедельник, 9 марта, в Лондоне прошла встреча руководителей спортивных организаций и представителей ТВ из-за ситуации с коронавирусом.

Позиция Уимблдона отличается от остальных – если в футболе и автогонках согласны на проведение соревнований даже при пустых трибунах, то в теннисе не готовы на чемпионат без зрителей. Но окончательное решение – за правительством Великобритании, которое координирует реакцию спорта на вспышку COVID-19.

У Всеанглийского лаун-теннисного клуба есть условия страхования, поэтому в случае полной отмены Уимблдона купившие билеты зрители получат компенсацию. Об этом сообщили источники Daily Mail.

В теннисе уже отменили «Мастерс» в Индиан-Уэллс и могут перенести «Мастерс» в Майами. ATP-тур также обсуждает паузу в мужских соревнованиях на шесть недель.

Уимблдон-2020 стартует 29 июня и финиширует 12 июля.

Sky Sport Italia: «Мастерс» в Майами отменен из-за коронавируса

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