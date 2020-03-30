Руководство самого престижного турнира «Большого шлема» объявит об отмене турнира в ближайшие дни.

«В среду Уимблдон проведет заседание совета директоров, они решат все окончательно. Я состою в руководстве ATP и WTA. Основные решения уже приняты, и Уимблдон формально закрепит их в среду. В этом нет никаких сомнений. Это необходимая мера в текущей ситуации», – цитирует Sky Germany вице-президента Немецкой теннисной федерации Дика Хордорфа.

Ранее «Ролан Гаррос» перенесли на осень.

Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Новак Джокович и Симона Халеп должны были защищать титулы.

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