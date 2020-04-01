Уимблдон-2020 официально отменен

Организаторы Уимблдона официально объявили об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Решение опубликовано на сайте старейшего мэйджора. Изначально Уимблдон должен был состояться в сроки с 29 июня по 12 июля. Действующие победители в одиночных разрядах – Новак Джокович (Сербия) и Симона Халеп (Румыния).

Вскоре после заявления организаторов Уимблдона АТР и WTA официально отменили все соревнования вплоть до 13 июля.

Ранее организаторы «Ролан Гаррос» перенесли турнир на рубеж сентября, октября, не посоветовавшись с ATP, WTA и теннисистами (кроме Рафаэля Надаля).

На данный момент профессиональные теннисные турниры приостановлены минимум до 7 июня.

На ATP и WTA могут подать в суд, если теннисисты пропустят перенесенный «РГ» ради других турниров

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