Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего теннисного сезона.

«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году. Не могу дождаться, когда вернусь на корты Уимблдона в следующем году. Все происходящее только заставляет нас ценить наш спорт еще больше», – цитирует Федерера GoTennis.ru.

Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

Федерер – рекордсмен по выигранным титулам травяного мэйджора (8 побед).

Турсунов – о бесплатной подписке Pornhub: «Так вот почему все скупали туалетную бумагу»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android