Официальный канал Уимблдона организовал трансляцию матча Серены и Вики на турнире-2015.

Сейчас сложно представить, но в начале десятых в женском теннисе могла сложиться своя Биг-3: Мария Шарапова, Виктория Азаренко, Серена Уильямс.

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В 2012-м дамы забрали все четыре «Шлема», разделили медали олимпийского турнира в Лондоне и забронировали первую тройку рейтинга. Но уже в следующем году Серена значительно оторвалась от конкуренток, а Мария и Вика постепенно затерялись среди преследовательниц. Перед Уимблдоном-2015 звезды из Восточной Европы уже едва ли виделись серьезной угрозой американке, но четвертьфинал Уильямс – Азаренко неожиданно вышел боевым.

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Уимблдон Уимблдон-2020 официально отменен 01/04/2020 В 16:21