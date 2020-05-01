Федерер призвал создать третью эру в теннисе. Слияние ATP и WTA станет эпохой

Вслед за разделением профи и любителей, а также Открытой эрой, появится эра объединения.

20-кратный победитель турниров «Большого Шлема» Роджер Федерер может похвастаться восхитительным спортивным долголетием, упорством и частыми резонансными высказываниями. Летом прошлого года швейцарец назвал нынешнюю молодежь недостаточно талантливой, хотя на такое заявление едва ли имел право. Сейчас – новая мета: Роджер в твиттере ненавязчиво поинтересовался, один ли он считает, что пришло время для объединения мужского и женского тенниса в единое целое?

В итоге три твита от швейцарца запустили огромный ком догадок, вариантов и предложений – чуть ли не каждый из теннисного мира теперь жаждет как можно быстрее стать частью одной общей организации, а не двух отдельных.

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В чем концепция Роджера?

По словам швейцарца, в условиях пандемии мужскому (ATP) и женскому (WTA) турам пришла пора объединиться, и по итогам эпидемии лучше выйти одной сильной структурой, чем двумя ослабленными организациями.

Его идея не в объединении тенниса, при котором мужчины станут играть с женщинами. Федерер считает, что слияние ATP и WTA поможет зрителям не разбираться в двух абсолютно разных рейтинговых системах, категориях турниров, а также даст возможность не смотреть на два разных логотипа и заходить на два разных веб-сайта.

Кто и как отреагировал?

Лидеры мнений тенниса поддержали инициативу Роджера. Рафа Надаль открыто согласился с мыслью швейцарца, автоматически превратив концепцию в «идею Федаля». Также «за» сказали и ветераны тура: Стэн Вавринка и Вашек Поспишил. Среди представительниц WTA-тура посыпалась целая гора одобрительных комментариев: Симона Халеп, Белинда Бенчич, Петра Квитова, Гарбинье Мугуруса и другие звезды топ-20 обрадовались возможному объединению и привилегиям вместе с ним. Через неделю к ним присоединились и боссы туров: Андреа Гауденци (ATP) и Стив Саймон (WTA) с оптимизмом смотрят в будущее с единой организацией.

Главным противником очередной новаторской затеи в теннисе выступил Ник Кирьос. Сначала одиозный австралиец на вопрос Роджера, один ли он думает об объединении туров, ответил кратким «да», а после задался вопросом: «А кто-то спросил нас, хотим ли мы объединения с женщинами?» Вообще не понял смысла объединения туров 15-я ракетка мира Карен Хачанов, а легенды российского и мирового тенниса Марат Сафин и Михаил Южный вовсе раскритиковали инициативу в прямом эфире в инстаграме. «Женский теннис никому не нужен без Шараповой и Уильямс», – отрезал чемпион US Open-2000 и AO-2005.

Почему никто не пытался объединить туры раньше?

Еще как пытались. Предложение Федерера абсолютно не ново: та же Билли Джин Кинг, основательница WTA, еще с 70-х боролась за объединение двух флагманов теннисного мира. Сейчас она, очевидно, вошла в армию сторонников Роджера, напомнив всем про свои попытки 50-летней давности. Тут же американка назвала WTA изначальным «планом Б», который вполне неплохо существует и самостоятельно.

В конце 00-х вопрос объединения снова возник на радаре ключевых решений в истории тенниса, но тогда его быстро замяли. Видимо, все ждали твита Федерера.

Судя по твитам других теннисистов, идея с объединением туров – не гениальная выходка Роджера, а уже обсуждаемая идея на уровне ATP и WTA. Подтверждается это словами Вавринки с Поспишилом, которые рассказали, что ATP уже некоторое время работает над концептом слияния туров. И, конечно, Серена Уильямс не осталась в стороне и пожурила Федерера: она выкатила претензию, что эта информация не должна была распространяться. Правда, борец за права женщин, матерей, афроамериканок и остальных меньшинств в теннисе быстро удалила твит, и он прошел незамеченным в огромном потоке реакции.

Кому это выгодно?

А вот тут нужно разобраться.

Федерер, ретвинув пост одного из своих фан-клубов, ясно дал понять, что он топит за удобство для обычных зрителей и болельщиков, которые устали разбираться в двух разных системах. В условиях объединения все станет единым: сайт, схема подсчета рейтинговых очков, категории турниров и даже канал для просмотра тенниса – больше зрителям не придется платить за Tennis TV (ATP) и WTA TV.





Но почему при одних плюсах нашлись недовольные? Как минимум, дело в призовых. Столь заезженная тема для разговоров в спорте остается ключевой даже в этом вопросе. Насколько бы теннис не был передовым в уравнивании ценности мужского и женского спорта, призовые от ATP куда выше, чем в WTA: за победу в той же Дохе мужчинам платят около 1,5 млн евро, а женщинам – лишь чуть больше 900 тысяч, хотя уровни турниров сравнимо равны. Да, у женщин есть ITF, под эгидой которого проводятся все «ТБШ», и даже крупнейшие объединенные турниры мужского и женского туров имеют равный призовой фонд. Но этого женскому теннису уже недостаточно.

Смешно, но еще одним профитом, который выбьет себе WTA в случае объединения, будет выставление женщин на центральные корты. Евгений Коростелев год назад уже передавал привет финалу РГ-2019, в котором Барти и Вандроушова издевались над зрителями грустным теннисом на корте Филиппа Шатрие и были чуть ли не главной демонстрацией того, почему на централку в большинстве случаев ставят именно матчи мужчин.

Скорее всего, эти и другие пункты будут рассматриваться боссами WTA как обязательные и ультимативные – в ином случае им просто нет смысла объединяться с ATP, когда у них есть самостоятельная, независимая организация. Но в ответ ATP им предложить практически нечего.

Единственным реальным шансом на объединение в столь короткие сроки является пандемия – организации лишились огромного дохода из-за отмены и переноса турниров. К примеру, Уимблдон из-за отмены турнира должен был потерять аж 300 млн долларов, но страховка покроет «белому мейджору» примерно половину стоимости. С такими потерями можно и вовсе пересмотреть систему мирового тенниса: мы увидим обновленный календарь, возможно, большее количество объединенных турниров и, конечно, равные призовые. Вероятно, суммы будут снижены из-за коронакризиса, но лучшего шанса для сильного отстающей в плане продукта WTA уже не будет.

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