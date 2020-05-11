Родители Ноле ну очень не любят швейцарского Маэстро.

Мать Новака Джоковича Диана вспомнила финальный матч сына против Роджера Федерера на Уимблдоне-2019.

«Я видела много матчей, но прошлогодний Уимблдон был самым тяжелым. Весь стадион болел за Роджера Федерера, а мы были лишь небольшой группой болельщиков Новака.

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Это плохо, что я раздражаюсь из-за Роджера и подобных моментов. Но это действительно раздражает, потому что Федерер – довольно высокомерный. Когда Федерер получил два матчбола, я взялась за свой крестик.

Я верующий человек, всегда ношу крест, и это он спасал меня в тяжелые моменты. Я сказала себе: «Ноле, ты можешь это сделать, ты уже дважды это делал, ты можешь сделать это еще раз». И он сделал. Бог спас его», – сказала Диана Джокович в интервью швейцарскому изданию Blick.

Ранее в январе с похожими заявлениями выступал отец Новака Срджан.

Джокович трижды побеждал Федерера, отыгрывая два матчбола: до финала Уимблдона-2019 он это сделал в полуфиналах US Open-2010 и 2011.

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