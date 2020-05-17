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Классика Уимблдона: увлекательная битва Маррея и Гаске в четвертом круге 2008 года

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Энди Маррей в матче против Ришара Гаске в четвертом круге Уимблдона-2008

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

5 сетов упорной борьбы!

За 5 лет до первого триумфа на Уимблдоне 21-летний Энди Маррей уже был надеждой Британии и вызывал страх у соперников. Хотя Энди был сеяным (11-м), в первом круге ему выпал Фабрис Санторо – Маррей победил в трех сетах.

Далее он не испытал проблем во встречах против Хавьера Малисса и Томми Хааса, а вот в четвертом его ждал Ришар Гаске. Посмотри, что получилось из их матча.

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