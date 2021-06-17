Японская теннисистка Наоми Осака пропустит Уимблдон. При этом вторая ракетка мира выступит на домашней Олимпиаде.

«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами», – приводит заявление команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрейзер.

На «Ролан Гаррос» Осака отказалась приходить на пресс-конференции и общаться с медиа. Ее оштрафовали на 15 тысяч долларов, а турниры «Большого шлема» выступили с заявлением и пригрозили японке дисквалификацией. После этого японка снялась с турнира.

Наоми по два раза выиграла оба хардовых «Шлема», а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда.

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