Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей намерен играть на Уимблдоне-2021 так, словно это его последний турнир. По словам британского теннисиста, он хочет подходить к каждому матчу с максимальной ответственностью, чтобы получать как можно больше удовольствия.

«У меня было так много травм и неудач, что уже не знаешь, что ждет тебя за углом. Хочу подходить к каждому турниру и каждому матчу как к последнему, чтобы получить максимум удовольствия. Этот Уимблдон не станет исключением – я буду стараться играть так, как в последний раз.

Я выхожу на корт в среду, поэтому собираюсь приехать пораньше и потренироваться перед турниром. У меня будет несколько высококачественных тренировок. Я потренируюсь с Марином Чиличем, а в конце недели – с Роджером Федерером. Пытаюсь играть с высококлассными игроками на травяных кортах, чтобы подготовиться как можно лучше. Но не хочу, чтобы это был мой последний Уимблдон, не хочу останавливаться сейчас», – цитирует 34-летнего Маррея Tennis Head

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Маррей выигрывал Уимблдон в 2013 и 2016 годах.

На Уимблдоне-2021 он сыграет по уайлд-кард.

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