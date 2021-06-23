Даниил Медведев получил второй номер посева на Уимблдоне. Первым номером мужского турнира стал серб Новак Джокович. Россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов получили седьмой, 21-й и 26-й номера соответственно.

В женском турнире номера посева получили россиянки Анастасия Павлюченкова (17), Вероника Кудерметова (30) и Дарья Касаткина (32). Под первым номером посеяна австралийка Эшли Барти.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. На трех из последних четырех турниров «Большого шлема» он доходил минимум до 1/4 (на АО играли в финале, на US Open – в полуфинале)

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля в 134-й раз в своей истории.

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