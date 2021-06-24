Чемпион US Open-2021 Доминик Тим заявил, что не примет участие в Уимблдонском теннисном турнире.

Менеджеры 27-летнего австрийца сообщили, что пропуск британского «Шлема» связан с повреждением правого запястья, полученным в матче турнира ATP в испанской Санта-Понсе.

После обследования в Барселоне Доминику наложили шину, он будет ходить в специальном фиксаторе на протяжении пяти недель. Только затем Тим начнет специальную реабилитацию, чтобы восстановить мышцы запястья.

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Помимо Уимблдона австриец не сыграет также на соревнованиях в Гамбурге и Гштааде. «Мне очень жаль, что я выбыл на таких важных для меня турнирах. Ценю поддержку каждого болельщика в такие непростые моменты. Я полон решимости вернуться еще сильнее, чем прежде», – цитирует Тима его пиар-служба.

Ранее Доминик объявил о пропуске Олимпийских игр-2020 в японском Токио.

О пропуске Уимблдона также заявили испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Стэн Вавринка, бельгиец Давид Гоффен, канадец Милош Раонич и другие.

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