Действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп не выступит на турнире в 2021 году.

«С огромной грустью объявляю о снятии с Уимблдона. Я еще не полностью восстановилась после травмы икры. Я сделала все, чтобы вернуться к Уимблдону, и очень хотела этого после особых воспоминаний двухлетней давности – выступить на этих кортах в качестве действующей чемпионки. К сожалению, организм не работал как надо.

Честно говорю, что очень расстроена. Этот период был трудным, пропуск двух последних мэйджоров сделал его еще более сложным психологически и физически. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Надеюсь, это сделает меня сильнее и в спортивном, и в человеческом плане», – написала румынская теннисистка.

Ролан Гаррос Халеп впервые не сыграет на «Ролан Гаррос». У нее травма 21/05/2021 В 07:18

В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.

Даты проведения турнира в 2021-м – с 28 июня по 11 июля.

Australian Open Серена вынесла Халеп и вышла в полуфинал на Осаку 16/02/2021 В 09:41