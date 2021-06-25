Опубликовано 25/06/2021 в 09:29 GMT | Обновлено 25/06/2021 в 09:36 GMT

В Лондоне состоялась жеребьевка Уимблдона – третьего турнира «Большого шлема» в сезоне-2021.

Лучший теннисист России Даниил Медведев стал вторым сеяным мэйджора согласно рейтингу ATP и сыграет в первом круге с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, которому уже проигрывал на траве в июне 2021 года. Потенциальный соперник Медведева по четвертьфиналу – 20-кратный чемпион «ТБШ», швейцарец Роджер Федерер, по полуфиналу – немец Александр Зверев.

Вторая ракетка России Андрей Рублев попал в половину Новака Джоковича и может встретиться с ним на стадии четвертьфинала. Если Андрей пройдет первую ракетку мира, то следующим соперником может оказаться финалист «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас. Рублев начнет турнир матчем против аргентинца Федерико Дельбониса.

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Карен Хачанов сыграет в первом круге с американцем Маккензи Макдональдом из квалификации, Аслан Карацев – с французом Жереми Шарди.

Соперники других топов по 1-му кругу:

Новак Джокович – Джек Дрейпер

Стефанос Циципас – Френсис Тиафо

Роджер Федерер – Адриан Маннарино

Александр Зверев – Таллон Грикспур

Уимблдон начнется 28 июня и завершится 11 июля.

Действующий победитель 2019 года – Джокович.

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